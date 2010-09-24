Засідання Ради підприємців при Кабміні відбуватимуться регулярно - Азаров

Засідання Ради підприємців при Кабінеті міністрів відбуватимуться регулярно.

Про це сьогодні заявив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ на першому засіданні нового складу Ради підприємців при Кабміні, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Сьогодні перше організаційне засідання нового складу Ради підприємців при Кабінеті міністрів. Засідання проводитимуться регулярно і Леонід Петрович КОЗАЧЕНКО оформлятиме всі наші з вами домовленості, як пропозиції до розгляду КМУ», - підкреслив М.АЗАРОВ.

На думку глави Уряду, завданням Ради підприємців має стати підготовка конструктивних пропозицій у напрямках дерегулювання підприємницької діяльності, боротьби з корупцією, усунення адміністративного тиску та формування сприятливого інвестиційного клімату.