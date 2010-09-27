Відкриття міжбанку: долар – 7,9265/7,9325 грн. Євро - 10,6645/10,6760 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися подальшим зниженням котирувань - 7,9265/7,9325 грн./дол., ціни на російську валюту виросли до 0,2591/0,2594 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,6645/10,6760 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,3467/1,3469 дол./євро (п'ятниця, 24 вересня, - 1,3334/1,3336 дол./євро).

У п'ятницю 24 вересня, Національний банк України на ринок не виходив.