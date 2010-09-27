Статутний капітал банку «Хрещатик» збільшено на 200 млн. грн.

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку зареєструвала додаткову емісію банку "Хрещатик" на 200 млн. 200 тыс. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДКЦПФР.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня на загальних зборах акціонерів банку "Хрещатик" було прийнято рішення про збільшення його статутного капіталу майже в 1,3 разу - до 817,96 млн. грн. Збільшення статутного капіталу здійснюється за рахунок додаткових внесків акціонерів.

Довідка УНІАН. ВАТ "Комерційний банк "Хрещатик" (нині - ПАТ) зареєстровано у травні 1993 року і на сьогодні входить до групи великих банків України.

На 1 липня 2010 року, активи банку складали 6,454 млрд. грн., зобов'язання - 5,782 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 4,12 млрд. грн., власний капітал - 671,329 млн. грн., статутний капітал - 617,76 млн. грн.

Чистий прибуток ПАТ "Комерційний банк "Хрещатик" у II кварталі 2010 року склав 3,442 млн. грн. Акціонерами банку "Хрещатик" є ТОВ "КФ "Укрфінком", пряма участь - 37,678%, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради, пряма участь - 23,7037%.

За даними агентства Fitch, до 58% акцій банку побічно контролює Київська інвестиційна група.