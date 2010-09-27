НБУ посилить умови ліквідації банків

Національний банк України готує законопроект із зміни процедури роботи з проблемними банками і їх ліквідації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор юридичного департаменту Нацбанку Віктор НОВИКОВ.

«Визначатимуться проблемні банки. Впродовж шести місяців такий банк вважатиметься проблемним. Якщо його не виводять зі стану проблемного, він переходить у категорію неплатоспроможного і переходить під юрисдикцію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», - сказав В.НОВИКОВ і при цьому додав, що не виключене введення куратора НБУ в проблемні банки.

Директор юрдепартаменту відзначив, що Фонд виконуватиме функції тимчасового адміністратора такого банку. У випадку якщо впродовж невеликого часу (для маленьких банків – до 6 місяців) банк не вдасться оздоровити, то Нацбанк, за поданням Фонду, прийматиме рішення про ліквідацію такої кредитно-фінансової установи. Процедура ліквідації також здійснюватиметься Фондом гарантування вкладів.

«Законопроект передбачає жорсткіші умови виведення банку з ринку, не так як зараз вони по три роки ліквідовуються. Вважається, що Фонд зацікавленіший у проведенні ефективної ліквідації, оскільки він витрачає свої кошти на проведення компенсаційних виплат із вкладів», - сказав В.НОВИКОВ.

Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством, тимчасова адміністрація в комерційний банк призначається Нацбанком України на термін до одного року, при цьому НБУ має право продовжити її термін ще на рік для системостворюючих банків.

Процедура ліквідації банку має бути завершена не пізніше ніж через три роки з дня відкликання банківської ліцензії.