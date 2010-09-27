На міжбанку торги доларом закрилися на рівні 7,9350/7,9385 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9265/7,9325 грн./дол., на 12:00 ціни підвищилися до 7,9320/7,9360 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні зросли – 7,9350/7,9385 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2591/0,2594 грн./рубль, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2594/0,2596 грн./рубль. На час закриття ціни знизилися – 0,2590/0,2592 грн./рубль. У Росії курс долар-рубель впав і становив 30,6123 рублів за долар (-0,3327).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3430/1,3490 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6645/10,6760 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,6640/10,6725 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні досягли рівня 10,6880/10,6980 грн./євро.