Експерт: гривня минулого тижня подешевшала до євро на 2,7%

Українська валюта за підсумками минулого тижня девальвувала до євро на 2,7%, а до долара - на незначні 0,1%.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН директор департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він відзначив, що у п`ятницю, 24 вересня, міжбанківський валютний ринок закрився котируваннями 7,9310-7,9395 грн/дол., тобто курс гривні до долара не змінився. При цьому міжбанківський валютний ринок цього дня закрився котируваннями 10,6345-10,6495 грн/євро: українська валюта подешевшала до європейської на 0,7%.

У свою чергу, голова правління «Брокбізнесбанку» Сергій МІШТА підкреслив, що протягом минулого тижня долар продовжував знаходитися практично на рівнях, досягнутих на попередньому тижні, а саме 7,92-7,95 грн/дол. Враховуючи те, Національний банк України не виходив на ринок у позаминулу п`ятницю і минулого понеділка, початок минулого тижня ознаменувався підвищеним попитом на валюту. У кінці тижня долар дещо заспокоївся і опустився до рівня 7,92-7,9350 грн/дол. Інтервенції НБУ допомогли утримати курс на даному рівні, оскільки попит продовжує перевищувати пропозицію, відзначив експерт.

На думку С.МІШТИ, «цього тижня, швидше за все, ми побачимо стабілізацію долара до гривні на нинішніх курсах. Причиною може бути те, що деякі експортери можуть почати продажі валюти для проведення обов`язкових платежів до бюджету. Кінець місяця може ознаменуватися невеликим зростанням ставок за короткостроковими міжбанківськими кредитами. Це також може бути пов`язано з відтоком коштів з банківської системи на рахунки держказначейства. Подібна ситуація, ймовірно, вплине на зменшення попиту на валюту з боку банків».