ДКЦПФР зареєструвала результати додаткової емісії банку «Форум»

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) зареєструвала звіт про результати розміщення акцій АКБ «Форум» на 2 млрд. 175 млн. грн. – до 4 млрд. 435 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комісії.

Як повідомляв УНІАН, акціонери «Форуму» 4 березня ц.р. ухвалили рішення про збільшення статутного капіталу банку.

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) створений в 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2010 року активи банку склали 19,453 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 17 млрд. грн., зобов`язання – 17,587 млрд. грн., власний капітал – 1,867 млрд. грн., статутний капітал – 2,260 млрд. грн.

Банк «Форум» у 2009 році одержав збиток у розмірі 664,557 млн. грн. проти 10,271 млн. грн. прибули в 2008 році.