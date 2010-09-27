ПК дасть перевагу імпортерам перед внутрішніми виробниками – експерт

З введенням нового Податкового кодексу імпортери матимуть перевагу перед внутрішніми виробниками.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час прес-конференції висловив економічний експерт Борис КУШНІРУК, коментуючи запропоновану проектом Податкового кодексу норму про поетапне зниження ставки податку на додану вартість (ПДВ).

За його словами, сьогодні велика частка даного податку формується за рахунок товарів, що імпортуються до України. Б.КУШНІРУК також відзначив, що при імпорті товарів за зниженою ставкою податку такі товари коштуватимуть дешевше. «Але якщо ви знизили якусь суму податку, то вам треба десь її компенсувати, тому ви починаєте тиснути на внутрішнє середовище, внутрішньоукраїнське, для того, щоби одержати ту саму суму, на яку ви скоротили ПДВ. Таким чином ви здешевлюєте ПДВ для імпортерів і в той же час збільшуєте податковий тиск на внутрішніх товаровиробників», - вважає експерт. А значить, українські виробники будуть поставлені в менш конкурентні умови в порівнянні з імпортерами.

Як повідомляв УНІАН, проектом Податкового кодексу, внесеним до Верховної Ради (№7101-1 від 21 вересня 2010 року), передбачається зниження ставки податку на додану вартість до 17% з 2014 року.