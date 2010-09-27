Експерт: податок на доходи у вигляді відсотків від депозитів приведе до відтоку коштів чиновників

Введення податку на доходи фізосіб у вигляді відсотків від депозитів приведе до відтоку коштів чиновників з депозитів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час прес-конференції висловив голова правління Всеукраїнського об`єднання «Нова формація», член Ради підприємців при Кабінеті міністрів Вячеслав КРЕДІСОВ.

«Український бізнес, або я б навіть сказав не стільки бізнес, скільки чиновництво перестане тримати кошти на депозитних рахунках, тому що це стане досить небезпечно», - сказав він.

На думку економічного експерта Бориса КУШНІРУКА, у разі введення даної норми проектом Податкового кодексу буде досить складно ввести механізм адміністрування даного податку. «Для банківської системи встановлена украй абсурдно велика бюрократична процедура, яким чином мають контролюватися ваші доходи від депозитів у розмірі не більше двох середніх заробітних плат. Фактично банківська таємниця там повністю втрачається, тому що інформація ця починає гуляти банківською системою, податковою системою повністю, інформація щодо всіх депозитів», - вважає Б.КУШНІРУК.

Як повідомляв УНІАН, проектом Податкового кодексу, внесеним до Верховної Ради (№7101-1 від 21 вересня 2010 року), встановлюється 5%-а ставка податку на доходи громадян у вигляді відсотків від депозитів, якщо загальна сума одержаних впродовж місяця відсотків перевищує 2 мінімальні заробітні плати (тобто із загальної суми депозитів більше 200 тис. грн.).