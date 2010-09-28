Яценюк пропонує на мільярд скоротити витрати на утримання держапарату

Лідер політичної партії «Фронт Змін», народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує на 1,09 млрд. грн. скоротити витрати на утримання державного апарату.

Про це УНІАН повідомили у прес службі «Фронту Змін».

Як зазначається у повідомленні, А.ЯЦЕНЮК вніс на розгляд Верховної Ради України проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» щодо перерозподілу видатків державного бюджету з метою недопущення підняття цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію, продукти харчування, послуги громадського транспорту (крім таксі).

У пояснювальній записці до проекту закону зазначається, що на сьогодні державний бюджет навіть в запланованому вигляді має ресурси, перерозподіл яких дозволить уникнути підвищення тарифів.

«Скорочення витрат на утримання Президента, парламенту, апарату центральних та місцевих органів виконавчої влади – це те, з чого почали боротьбу з кризою розвинені європейські країни. Приведення цих витрат до фактично необхідного рівня зекономить Україні в четвертому кварталі цього року понад 1,09 млрд. грн.”, - зазначає А.ЯЦЕНЮК.

Він наголошує, що «владі необхідно вказати, що затягувати пояси має і вона, а не тільки прості люди, яких нині змушують платити за неефективність державних управлінців».

Лідер «Фронту Змін» пропонує заборонити у 2010 році підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги, газ, електроенергію і транспорт. Реальні компенсатори для НАК «Нафтогаз України» та місцевих органів влади він пропонує запровадити за рахунок зекономлених на держапараті коштів.

Крім того, законопроектом передбачається надати уряду повноваження та ресурси повною мірою використати механізм Аграрного фонду з метою запобігання підвищення в четвертому кварталі 2010 року цін на продукти харчування.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що у травні розробив і зареєстрував у Верховній Раді проект закону (№ 6389) щодо скорочення безпідставно збільшених видатків держбюджету-2010 на утримання державного апарату на суму 4,365 млрд. грн. Проте законопроект був «відхилений провладною більшістю та знятий з розгляду», - зауважив депутат.