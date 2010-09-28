“Рівнеазот” виділить 12,5 млн. грн. на реконструкцію стадіону “Авангард”

Власники ВАТ «Рівнеазот» мають намір підтримати рівненський футбол – вони планують виділити 12,5 млн. грн. на реконструкцію місцевого стадіону «Авангард» та щороку фінансувати футбольну команду другої ліги «Верес» (Рівне) на суму 1,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Рівненської облдержадміністрації Василь БЕРТАШ, пославшись на свою недавню домовленість з представниками цього підприємства. (Власником контрольного пакета акцій ВАТ «Рівнеазот» є структура, що входить до групи компаній GF GROUP, яку очолює Дмитро ФІРТАШ – УНІАН).

За словами В.БЕРТАША, вартість усієї реконструкції стадіону «Авангард» обійдеться, щонайменше, у 25 млн. грн. Половину цієї суми погодилися виділити власники «Рівнеазоту», а решту коштів доведеться шукати у місцевому бюджеті та в інших спонсорів.

Це ж саме стосується і місцевої футбольної команди «Верес», яка нині, не маючи стабільного фінансування, виступає вкрай невдало у першості України серед команд другої ліги, займаючи передостаннє місце в турнірній таблиці. Половину мінімальних коштів для утримання команди (1,5 млн. грн. щорічно) також погодилися виділити власники ВАТ «Рівнеазот».

В.БЕРТАШ зауважив, що взятися за вирішення питання щодо фінансування реконструкції стадіону його змусив плачевний стан цієї спортивної споруди, який він побачив кілька днів тому на обласному святі врожаю.