Міжбанк відкрився зростанням котирувань – 7,9320/7,9440 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9320/7,9440 грн./дол., ціни на російську валюту становили 0,2590/0,2594 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли донизу – 10,6255/10,6440 грн./євро. Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3394/1,3396 дол./євро (понеділок, 27 вересня, - 1,3467/1,3469 дол./євро). У понеділок, 27 вересня, Національний банк України на ринок не виходив.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter