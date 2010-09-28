Готывковий курс долара у комбанках не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,93 грн./дол., продають – по 7,96 грн./дол. Курс купівлі/продажу долара в банках не змінився порівняно з 27 вересня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,92-7,95 грн./дол., з продажу – в межах 7,95-7,98 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках трохи знизився відучора, і сьогодні становить 10,59/10,76 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,45-10,66 грн./євро, з продажу – в межах 10,68-10,84 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 27 вересня підвищився на 0,3%, і сьогодні становить 0,2530 грн./рубль, продажу – на 0,5% – до 0,2611 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2470-0,2570 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2580-0,2660 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,93 грн./дол., курс продажу – 7,96 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,92-7,95 грн./дол., з продажу – в межах 7,95-7,98 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва не змінився відучора, і сьогодні становить 10,60/10,74 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,45-10,65 грн./євро, з продажу – в межах 10,68-10,84 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці підвищився на 0,2% порівняно з 27 вересня, і сьогодні становить 0,2531 грн./рубль, продажу – на 0,3% – до 0,2600 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2470-0,2570 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2580-0,2660 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,94/7,98 грн., євро – 10,50/10,80 грн., рубль – 0,2400/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,94/7,98 грн., євро – 10,50/10,90 грн., рубль – 0,2500/0,2600 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,93/7,96 грн., євро – 10,50/10,80 грн., рубль – 0,2550/0,2620 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 28 вересня, становить: гривні до долара США – 7,9135, до євро – 10,665024, до російського рубля – 0,25851.