Експерт: Ставки за корпоративними кредитами знижуватимуться незначними темпами

В Україні ставки за кредитами для корпоративних клієнтів у середньостроковій перспективі продовжать знижуватися незначними темпами.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

На її думку, «цілком ймовірне відновлення докризових обсягів кредитування і відсоткових ставок, однак лише після завершення циклу бюджетування на 2011 рік. Враховуючи те, що сьогодні до валютних кредитів обережно ставляться як самі банки, так і позичальники, основний поштовх до зниження ставок станеться, коли подешевшає гривня. Також на зниження відсоткових ставок вплине конкуренція банків на ринку кредитування. Крім того, в осінній період банки звертатимуть більшу увагу на довгострокові проекти, за якими відсоткові ставки традиційно нижчі порівняно з коротко- і середньостроковим кредитуванням».

Водночас, відзначила Н.СИНЯВСЬКА, зараз відбувається зниження відсоткових ставок за депозитами. «Така тенденція триватиме, однак тепер буде більше зачіпати не іноземну валюту, а гривню, оскільки попит економіки на гривню стабільний, а терміни кредитування не відповідають термінам залучених ресурсів. Тому банки і далі знижуватимуть ставки за депозитами, щоб нівелювати ризики, які виникають при розміщенні цих коштів на більш тривалий термін», - прогнозує експерт.