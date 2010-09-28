Експерт: Сьогоднішній аукціон повинен підтвердити сталість попиту на стандартні ОВДП

Сьогоднішній аукціон повинен підтвердити сталість попиту на стандартні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), зростання якого стало результатом цінового ралі у сегменті ПДВ-облігацій.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

На його думку, найцікавішим є результат розміщення облігацій з погашенням у березні 2013 року. Уряду не вдавалося розмістити папери з терміном обігу два роки і вище впродовж останніх декількох місяців. Водночас, апетити ринку істотно знизилися після різкого падіння дохідності за ПДВ-облігаціями. Таким чином, аналітик очікує появи заявок за даним випуском у діапазоні 12,5-14%.

За словами С.ФУРСИ, важко сказати, який рівень дохідності Мінфін визнає прийнятним і, відповідно, якою буде дохідність розміщення найдовших цінних паперів. Він вважає, що стратегічною метою уряду є зниження дохідності за середньостроковими паперами нижче за 12%, що може визначати прийнятний для Мінфіну рівень ставок відсікання. Дохідність на короткому кінці кривої продовжить зниження, не виключає аналітик. Його очікування ставок відсікання за шестимісячними паперами становлять 8,5-9%, за 11-місячними облігаціями – 10,5-11%.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України 28 вересня ц.р. проводить розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

До продажу пропонуються папери з терміном обігу: 168 днів (повне погашення 16 березня 2011 року); 336 днів (погашення 31 серпня 2011 року); 910 днів (погашення 27 березня 2013 року).