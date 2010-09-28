Тігіпко: Питання банку «Надра» експертно-аналітичною радою з питань капіталізації банку розглянуть цього тижня

Віце-прем`єр-міністр України з економічних питань Сергій ТІГІПКО прогнозує розгляд питання банку «Надра» експертно-аналітичною радою з питань участі держави в капіталізації банків, очолюваною прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, вже цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на конференції «Україна: реформи, конкурентоспроможність, інвестиції».

«Я сподіваюся, вже цього тижня відбудеться засідання ради, яку очолює прем`єр-міністр», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він відзначив, що терміни вирішення питання банку «Надра» залежать лише від процесу реструктуризації боргів фінустанови, також від проходження банком аудиту.

«Я вважаю, що рішення щодо банку «Надра» має приймати, перш за все, сам банк «Надра», тому що ми чекаємо реструктуризації боргів, і ця реструктуризація має бути не за гіршими умовами, ніж та, яку провів Нацбанк України щодо свого рефінансування. І ми чекаємо аудиту банку, який буде нами сприйнятий і сприйнятий інвесторами», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, М.АЗАРОВ заявив, що уряд уважно прислухається до рекомендацій фахівців Міжнародного валютного фонду і Світового банку, що входять до складу ради.

«Там є одна позиція – проведення міжнародного аудиту, який має підтвердити, чи є там (у банку «Надра» – УНІАН) на 4 млрд. майна чи ні, і яка його ринкова ціна», - сказав прем`єр.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність в жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2010 року становили 22,852 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 23,692 млрд. грн., зобов`язання – 22,37 млрд. грн., власний капітал –479,257 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

Банк «Надра» за підсумками першого півріччя 2010 року одержав прибуток 4,563 млн. грн.

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» було введено тимчасову адміністрацію, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік – до 9 лютого 2011 року.

У травні 2010 року були зроблені заяви про можливу спільну докапіталізацію банку "Надра" за участю держави і власника міжнародної холдингової компанії Group DF Дмитра ФІРТАША.