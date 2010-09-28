Рівень держборгу України до кінця року може досягти 41-42% ВВП - Тігіпко

Рівень державного боргу України до кінця року може досягти 41-42% валового внутрішнього продукту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України з економічних питань Сергій ТІГІПКО сьогодні журналістам під час конференції «Україна: реформи, конкурентоспроможність, інвестиції».

«До кризи уряд дотримувався зваженого і непоганого підходу до бюджетної політики. Наш зовнішній борг був 12% до ВВП, за час кризи ця цифра практично потроїлася. Ми вимушені були запозичувати кошти, і до кінця цього року ця цифра може становити близько 41-42% до ВВП», - сказав С.ТІГІПКО.

Водночас він зазначив, що зусилля, які докладає уряд для скорочення дефіциту Державного бюджету, свідчать про те, що уряд має намір узяти ситуацію з державним боргом під контроль.

Він також зазначив, що це досить непросте завдання.

Також у бесіді з журналістами С.ТІГІПКО повідомив, що найближчим часом Україна може відновити переговори про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом.

«Я впевнений, що найближчим часом ми запропонуємо європейцям практично розблокування переговорів про зону вільної торгівлі, яка входить в угоду про асоціацію, і вже є такі пропозиції, хоча впевнений, що такі дискусії будуть нелегкими, тому що ми теж не хочемо відкривати ринок в односторонньому порядку.