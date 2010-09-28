В Україні скасують обмеження на відкриття громадянами банківських рахунків за кордоном

В Україні планується скасувати обмеження для відкриття громадянами банківських рахунків за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час конференції «Україна: реформи, конкурентоспроможність, інвестиції».

«Може, хтось не пам`ятає, але наші громадяни і наші підприємства не мали права відкривати свої валютні рахунки за кордоном. Та й зараз, на превеликий жаль, у нас діють обмеження, пов`язані з тим, що необхідно мати ліцензію Національного банку. Ми скасуємо, безумовно, останнє таке в цьому плані обмеження», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що відповідний законопроект вже розроблено, і висловив упевненість, що документ буде ухвалено у Верховній Раді.

Водночас, як повідомив на брифінгу віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ, відповідний закон, «так званий про конвертацію гривні», вже в парламенті, і згідно з документом, фізичні особи зможуть відкривати рахунки в закордонних банках, лише повідомляючи про це податкову адміністрацію.

«Закон складається з двох складових. Рахунки можна відкривати в західних банках, просто надіславши повідомлення до податкової адміністрації – без будь-яких ліцензій. А друга частина закону фактично і приводить гривню до вільної конвертації», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.