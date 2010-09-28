Граничний рівень державного боргу має бути зафіксований законодавчим чином - Акімова

Граничний рівень державного боргу України має бути зафіксований законодавчим чином.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА сьогодні в ході конференції «Україна: реформи, конкурентоспроможність, інвестиції».

«Необхідно фіксувати законодавчим чином верхню стелю держборгу, причому і прямого, і гарантованого», - сказала І.АКІМОВА.

При цьому вона відзначила значне збільшення держборгу за останні 2-3 роки, яке зокрема, відбулося за рахунок нарощування гарантованого державою боргу.

«Коли органи виконавчої влади дістають можливість без консультацій з парламентом збільшувати прямий і гарантований держборг, то це шлях у нікуди, до повного фіскального дисбалансу», - сказала вона.

І.АКІМОВА повідомила, що на даний час у стадії розробки знаходиться законопроект «Про регулювання державного боргу», яким буде передбачено, що збільшення обсягу державного боргу може здійснюватися тільки шляхом ухвалення рішення Верховною Радою України.

Як повідомляв УНІАН, за словами президента Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолія КІНАХА, до кінця 2010 року консолідований державний борг України може досягти критичної позначки – 40% валового внутрішнього продукту.

«За нашими прогнозними розрахунками, які співпадають з розрахунками Світового банку, експертів Міжнародного валютного фонду, консолідований державний борг, як сума зовнішнього, внутрішнього і гарантованого боргу, може досягти 40% ВВП (до кінця 2010 року – УНІАН), а це на законодавчому рівні межа, яку не можна переходити, тому що далі зачіпається питання національної фінансової безпеки, включаючи обслуговування боргових зобов`язань», – сказав А.КІНАХ.

Сьогодні віце-прем`єр-міністр України з економічних питань Сергій ТІГІПКО заявив, що рівень державного боргу України до кінця року може досягти 41-42% валового внутрішнього продукту.

Довідка УНІАН. За даними Міністерства фінансів, державний і гарантований державою борг України на 31 липня ц.р. становив 362 млрд. 097 млн. 278,19 тис. грн., або 45 млрд. 874 млн. 585,47 тис. дол., що на 6,5% більше від показника на кінець червня 2010 року.

Державний борг України на кінець липня ц.р. становив 267 млрд. 237 млн. 884,9 тис. грн. (73,8%), або 33 млрд. 856 млн. 722,86 тис. дол. Державний зовнішній борг становив 153 млрд. 947 млн. 672,08 тис. грн. (42,52%), або 19 млрд. 503 млн. 835,21 тис. дол. Державний внутрішній борг становив 113 млрд. 290 млн. 212,82 тис. грн. (31,29%), або 14 млрд. 352 млн. 887,65 тис. дол.

Гарантований державою борг України становив 94 млрд. 859 млн. 393,29 тис. грн. (26,2%), або 12 млрд. 017 млн. 862,61 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 81 млрд. 025 млн. 983,8 тис. грн. (22,38%), або 10 млрд. 265 млн. 289,58 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 13 млрд. 833 млн. 409,49 тис. грн. (3,82%), або 1 млрд. 752 млн. 573,03 тис. дол.