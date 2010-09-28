Євро дешевшає до долара

Євро у вівторок дешевшає до долара на тлі побоювань того, що спроби європейських держав понизити рівень боргового навантаження приведуть до уповільнення економічного зростання в регіоні, свідчать дані торгів, повідомляє РІА Новини.

Євро на 12.21 мск подешевшав до долара до 1,3413 долара за євро проти 1,3471 долара за євро днем раніше. Долар також подорожчав до японської ієни - до 84,23 ієни за долар проти 84,22 ієни за долар. У цілому курс долара до кошика шести валют країн - основних торговельних партнерів США збільшився на 0,34% до 79,67 пункту.

"Європейська економіка хвора на хронічну недугу", - приводить агентство Bloomberg слова старшого аналітика з фінансових ринків Nomura Research Institute Тецуі Іноуе (Tetsuya Inoue), на думку якого "заходи підтримки можуть допомогти, але вони не в змозі швидко вирішити проблеми". Аналітик упевнений, що інвестори навряд чи охоче придбаватимуть євро у довгостроковій перспективі.