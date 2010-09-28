Україна пропонує Росії разом відтворювати торговий флот

Україна пропонує Росії спільно відтворювати торговельний флот обох держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ на конференції "Україна: реформи, конкурентоспроможність, інвестиції".

"Ми пропонуємо нашим російським партнерам разом брати участь у відтворенні своїх торговельних флотів - і російського, і українського. У нас для цього є усі можливості", - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що завдання відновлення флоту набагато складніше, ніж відновлення авіабудівного комплексу. І в цьому контексті Україна готова розглядати інвестиційні проекти з різних країн.

"Ми готові розглядати інвестиційні проекти, пов'язані з суднобудівельним комплексом. Ми готові разом працювати з бізнесом у розвитку нашого суднобудівельного комплексу", - сказав М. АЗАРОВ. Як повідомляв УНІАН, до кінця жовтня цього року уряди України і Росії планують підписання угоди про порядок і умови проходу суден по внутрішніх водних шляхах.

Крім того, заздалегідь узгоджений проект міжурядової угоди про регулювання судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці.

Результатом підписання документів стане можливість українських вантажних суден типу річка-море заходити в акваторію річок Дон і Волга через Азовське море. Пріоритетними вантажами стануть руда і щебінь. Планують розвивати також пасажирські перевезення.