Профспілки пропонують ввести неоподатковуваний мінімум на рівні мінімальної зарплати

Профспілки пропонують ввести мінімум неоподаткування в системі оподаткування заробітних плат на рівні мінімальної зарплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Федерації профспілок України (ФПУ) Сергій КОНДРЮК, виступаючи сьогодні під час круглого столу.

За його словами, наприклад, на сьогодні мінімальна заробітна плата для працездатної людини складає 888 грн., тобто ця сума у складі зарплати не повинна обкладатися прибутковим податком. Ця сума є доходом громадян, інша сума - прибуток, який може оподатковуватися. Крім того, він також вважає, що при такому підході можна підвищити прибутковий податок з 15% до 17%, а не вводити диференційований підхід, пропонований проектом Податкового кодексу.

Як повідомляв УНІАН, проектом Податкового кодексу, зареєстрованим у Верховній раді (№7101-1 від 21 вересня 2010 року), передбачається введення малопрогресивного оподаткування прибутків фізосіб - встановлюється ставка прибуткового податку 17% для прибутків фізосіб, які за місяць перевищують десятикратний розмір мінімальної заробітної плати.