Закриття міжбанку: долар та євро пішли вгору

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9320/7,9440 грн./дол., до 12:00 ціни підвищилися до 7,9385/7,9450 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9415/7,9490 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 12:45 Національний банк України оголосив про вихід на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,91/7,94 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2590/0,2594 грн./рубль до 12:00 ціни піднялися до 0,2592/0,2596 грн./рубль. До закриття ціни досягли рівня 0,2597/0,2599 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і склав 30,5970 рублів за долар (- 0,0153).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3394/1,3396 дол./євро, а до 15:00 виросли - 1,3466/1,3468 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6255/10,6440 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,6535/10,6645 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли максимуму - 10,7090/10,7215 грн./євро.