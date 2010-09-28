Тігіпко прогнозує прийняття парламентом Податкового кодексу у жовтні

Віце-прем'єр-міністр з питань економіки Сергій ТІГІПКО прогнозує прийняття Верховною Радою України Податкового кодексу в жовтні поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на конференції "Україна: реформи, конкурентоспроможність, інвестиції".

"Я упевнений, що через місяць матимемо новий Податковий кодекс", - сказав він.

Віце-прем'єр також повідомив, що уряд завершує роботу над Митним кодексом.

На думку С. ТІГІПКА, прийняття цих документів дозволить зробити взаємини влади і бізнесу в податковій і митній сферах прозорішими.

Довідка УНІАН. 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом Міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання. З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР прийняла рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня відкоригований проект Податкового кодексу України був опублікований в "Урядовому кур'єрі" для всенародного обговорення.

7 вересня Верховна Рада України відмінила своє рішення про прийняття в першому читанні проекту Податкового кодексу і доручила Кабінету Міністрів України невідкладно подати до парламенту новий проект Податкового кодексу України з урахуванням результатів всенародного обговорення.

21 вересня уряд вніс до парламенту доопрацьований проект Податкового кодексу, схвалений на засіданні Кабміну 17 вересня.