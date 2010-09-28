Янукович підрахував, скільки втрачає бюджет країни через корупцію
16:47, 28 вересня 2010Фінанси
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ констатує, що в Україні з одного мільярда бюджетних коштів через корупційні механізми розкрадаються 200 млн. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму виступі під час засідання Комітету з економічних реформ, яке проходить сьогодні в Києві.
"Ми нещодавно з прем`єр-міністром говорили, як корупція впливає на ВВП. З мільярда, скільки, Микола Янович - 200 млн. вкрали - це наскільки менше ВВП"?, - запитав Президент у прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА.
"Ну, думаю, 2% ", - відповів голова уряду.
Тому, підкреслив Президент, "ВВП ніколи не буде в країні, де процвітає корупція".
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