Янукович підрахував, скільки втрачає бюджет країни через корупцію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ констатує, що в Україні з одного мільярда бюджетних коштів через корупційні механізми розкрадаються 200 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму виступі під час засідання Комітету з економічних реформ, яке проходить сьогодні в Києві.

"Ми нещодавно з прем`єр-міністром говорили, як корупція впливає на ВВП. З мільярда, скільки, Микола Янович - 200 млн. вкрали - це наскільки менше ВВП"?, - запитав Президент у прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

"Ну, думаю, 2% ", - відповів голова уряду.

Тому, підкреслив Президент, "ВВП ніколи не буде в країні, де процвітає корупція".