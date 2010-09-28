Тігіпко прогнозує втримання дефіциту держбюджету-2010 на рівні 4,9% ВВП

Віце-прем'єр-міністр з питань економіки Сергій ТІГІПКО прогнозує, що за підсумками поточного року владі вдасться забезпечити утримання дефіциту держбюджету на рівні 4,9% ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на конференції "Україна: Реформи, Конкурентоспроможність, Інвестиції".

"Ми отримали дефіцит бюджету (на 2010 рік) 4,9% ВВП, і є повна упевненість, що цей дефіцит ми витримаємо до кінця року", - сказав С. ТІГІПКО.

При цьому він підкреслив, що на 2011 рік уряд планує дефіцит на рівні 3,5% ВВП.

"Наступного року ми запланували дефіцит бюджету 3,5%, і я упевнений, що ми витримаємо цей дефіцит", - повідомив ТІГІПКО.

При цьому він не уточнив, чи враховує цей показник дефіциту також дані щодо НАК "Нафтогаз України" і Пенсійного фонду.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (з поправками), прибутки держскарбниці заплановані на рівні 252,718 млрд. грн., у тому числі, прибутки загального фонду - 210,055 млрд. грн. Витрати держбюджету заплановані на рівні 305,633 млрд. грн., у т.ч., витрати загального фонду - 240,951 млрд. грн. Дефіцит держбюджету запланований в сумі 54,095 млрд. грн., або 4,99% валового внутрішнього продукту (ВВП), у тому числі у загальному фонді - 30,338 млрд. грн., або 2,8% ВВП.