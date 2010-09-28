Українські банки сьогодні мають надліквідність – Тігіпко

Віце-прем'єр-міністр з питань економіки Сергій ТІГІПКО зазначає, що на сьогодні українські банки мають надліквідність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на конференції "Україна: реформи, конкурентоспроможність, інвестиції".

"Банки мають супервелику ліквідність, практично потрійна ліквідність сьогодні у банків по відношенню до нормального періоду часу", - сказав С. ТІГІПКО.

На його думку, основною причиною формування такої ліквідності є відсутність кредитування економіки банками.

"Банки бояться кредитувати, і треба приймати певні рішення, щоб їх до цього стимулювати", - підкреслив віце-прем'єр.

При цьому С. ТІГІПКО підкреслив, що ситуація в банківській системі сьогодні стабільна і не викликає побоювання у влади. "Можу сказати, що системних проблем у банківському секторі ми не бачимо, особливих ризиків тут також не бачимо", - сказав він.

Також віце-прем'єр висловив задоволення нинішнім рівнем капіталізації банків.