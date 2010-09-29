Банки вже видали 863,8 млрд. грн. кредитів – понад 80% ВВП

Національний банк України вважає високим рівень обсягу банківського кредитування у співставленні із внутрішнім валовим продуктом (ВВП) країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив вчора журналістам голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.

«На сьогодні 863,8 млрд. грн. кредитів видали банки, а це – понад 80% ВВП, а активи банків (їх вкладення у цінні папери підприємств, облігації уряду тощо) - 915 млрд. грн, а це вже – до 87% ВВП», - сказав В.СТЕЛЬМАХ, зазначивши при цьому, що такі показники є доволі високими у порівнянні не тільки з країнами колишнього СРСР, але і з європейськими країнами.

Голова НБУ також погоджується із низькими темпами видачі нових кредитів, і однією з причин такої ситуації називає рішення, ухвалені на законодавчому рівні у кризові 2008-2009 роки.

Крім того, для розвитку кредитів на капітальні вкладення Нацбанк ініціює надання податкових пільг тим підприємствам, які почали свою діяльність за рахунок кредитів комерційних банків і виробляють імпортозаміщуючу продукцію. В.СТЕЛЬМАХ вважає, що такому товаровиробнику необхідно надати пільги зі сплати податку на прибуток, а його податок на додану вартість необхідно направляти на погашення кредитів. Голова НБУ пояснив, що економічну вигоду для держави від такої схеми він бачить у створенні нових робочих місць, у сплаті заробітної плати і податків з неї, у відрахуваннях до Пенсійного фонду, а також у податках, які будуть сплачувати підприємства торгівлі після збуту виробленої продукції.