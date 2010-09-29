Стельмах розповів, як правильно оподатковувати депозити

Голова національного банку України (НБУ) Володимир СТЕЛЬМАХ вважає, що при оподаткуванні доходів фізичних осіб від депозитів необхідно компенсувати інфляційне знецінення грошей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам вчора у Києві.

«Ми не проти оподаткування доходів від депозитів. Але що ми кажемо: ви отримали зарплату і сплатили податок. Ви поклали гроші на депозит, але ми повинні зберегти вартість цих грошей. Наприклад, поклали 1 тис. грн. Ми кажемо: інфляція 10% - це ваше, а що більше того – те обкладати податком. Навіть можна все обкладати податком, не тільки 200 тис. грн», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

На його думку, існує загроза того, що ті гроші, які громадяни планували покласти на депозит, унаслідок введення оподаткування можуть піти на товарний ринок, що, своєю чергою, може створити додатковий інфляційний тиск.

Серед іншого, голова Нацбанку зазначив, що він не проти скасувати отримання ліцензії для відкриття громадянами України банківських рахунків за кордоном, але при цьому вважає за необхідне запровадити заявний характер таких дій.

Як повідомлялося, сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив про наміри скасувати обмеження у вигляді обов`язкового отримання ліцензії Нацбанку для відкриття громадянами банківських рахунків за кордоном.

Проектом Податкового кодексу, внесеним до Верховної Ради (№ 7101-1 від 21 вересня 2010 року), встановлюється 5%-а ставка податку на доходи громадян у вигляді відсотків від депозитів, якщо загальна сума отриманих протягом місяця відсотків перевищує 2 мінімальні заробітні плати (тобто із загальної суми депозитів понад 200 тис. грн).