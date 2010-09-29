Долар наблизився до кризи ще на один крок

Американський долар на один крок наблизився до кризи, і причиною цього стало зростання рівня боргу США, заявив Ю Йондінг, колишній радник Китайського народного банку, в інтерв`ю China Securities Journal, повідомляє K2Kapital.

Будь-яке зростання американського долара "в реальності має тимчасовий характер" і його девальвація неминуча у зв`язку із зростанням американського боргу, вважає Ю Йондінг.

"Такий величезний рівень боргу просто жахливий. І ситуація погіршуватиметься із дня на день. Я думаю, ми тепер стали на один крок ближче до кризи долара", - заявив він. Ю також сказав, що Китай стурбований безпекою своїх валютних резервів, включаючи і ті, які були інвестовані в держоблігації США, оскільки американська валюта слабшає.

Як заявив бюджетний комітет Конгресу США 19 серпня, за цей фінансовий рік (що завершується 30 вересня) дефіцит бюджету США може скласти $1,3 трлн. Розмір очікуваного дефіциту дорівнює 9,1% ВВП. За останніх 65 років більший дефіцит бюджету був лише в 2009 році на рівні 9,9% ВВП.

Китай є найбільшим серед покупців урядових паперів США і за період з липня 2009 року по липень 2010 року скоротив свої активи в американських бондах на 10% до $846,7 млрд.