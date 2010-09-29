В Адміністрації Президента розглядають можливість ліквідації податкової міліції

В Адміністрації Президента України розглядають можливість ліквідації податкової міліції.

Як повідомляє радіо “Свобода”, про це заявив заступник глави Адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ. За його словами, відповідну норму планується закріпити у проекті Кримінально-процесуального кодексу.

А.ПОРТНОВ зауважив, що зараз розглядається питання про доцільність існування податкової міліції, яка наділена певними правами у веденні оперативної і слідчої діяльності. Він вважає, що ці функції цілком можуть бути передані СБУ та МВС.

Адміністрація Президента впродовж найближчих двох місяців має намір запропонувати главі держави внести у парламент новий Кримінально-процесуальний кодекс. За ідеєю, документ покликаний значно зменшити бюрократизацію правоохоронних органів і збільшити вагу суду.