S&P: кредитний рейтинг Ірландії може бути знижений
10:30, 29 вересня 2010Фінанси
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Аналітик S&P Тревор Каллінен (Trevor Cullinan) у вівторок заявив, що, за оцінками агентства, Ірландії доведеться влити в націоналізований банк Anglo Irish 35 млрд. євро, ця оцінка представляється дедалы більш реалістичною, і вихід за її межі може призвести до пониження кредитного рейтингу.
Виділення на допомогу Anglo Irish 25 млрд. євро вже збільшило дефіцит бюджету Ірландії на 2010 рік приблизно до 25% ВВП порівняно зі встановленим у Європейському союзі лімітом у 3%, до якого Дублін обіцяє повернутися до 2014 року.
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