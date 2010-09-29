S&P: кредитний рейтинг Ірландії може бути знижений

Вартість ірландських запозичень виросла до нового рекорду після попередження кредитного рейтингового агентства Standard & Poor`s про те, що воно може знизити рейтинг Ірландії через зростання витрат на порятунок банку Anglo Irish Bank, повідомляє 28 вересня Daily Telegraph, повідомляє k2kapital.

Аналітик S&P Тревор Каллінен (Trevor Cullinan) у вівторок заявив, що, за оцінками агентства, Ірландії доведеться влити в націоналізований банк Anglo Irish 35 млрд. євро, ця оцінка представляється дедалы більш реалістичною, і вихід за її межі може призвести до пониження кредитного рейтингу.

Виділення на допомогу Anglo Irish 25 млрд. євро вже збільшило дефіцит бюджету Ірландії на 2010 рік приблизно до 25% ВВП порівняно зі встановленим у Європейському союзі лімітом у 3%, до якого Дублін обіцяє повернутися до 2014 року.