Міжбанк відкрився котируваннями 7,9315/7,9440 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9315/7,9440 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися до 0,2610/0,2615 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,8030/10,8245 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли до 1,3623/1,3625 дол./євро (вівторок, 28 вересня, - 1,3394/1,3396 дол./євро).

У вівторок, 28 вересня, Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,91/7,94.