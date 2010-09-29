Міжбанк відкрився котируваннями 7,9315/7,9440 грн./дол.
11:04, 29 вересня 2010Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9315/7,9440 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися до 0,2610/0,2615 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,8030/10,8245 грн./євро.
Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли до 1,3623/1,3625 дол./євро (вівторок, 28 вересня, - 1,3394/1,3396 дол./євро).
У вівторок, 28 вересня, Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,91/7,94.
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