Ціна золота вже перевищила 1300 дол. за унцію

Ціна на золото у вівторок злетіла вище $1300 за унцію, поставивши новий рекорд, на тлі падіння курсу долара і зниження рівня споживчої довіри в США, повідомляє K2Kapital.

За наслідками регулярної торгової сесії на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX, грудневі ф`ючерси на постачання золота подорожчали на 9,70 дол. - до 1308,30 дол. за тройську унцію.

Грудневі ф`ючерси на постачання срібла зросли на 0,24 дол., або на 1,1% - до 21,70 дол. за унцію, що є 30-річним максимумом.

Долар зазнав втрат проти своїх конкурентів на тлі розчаровуючи даних щодо рівня споживчої довіри у США.

Conference Board повідомила, що індекс споживчої довіри, який компанія регулярно розраховує, у США у вересні впав до 48,5. Це найнижчий рівень з лютого. Це говорить про те, що ФРС, можливо, доведеться приймати додаткові кроки щодо пом`якшення своєї політики для підтримки економіки.

Федеральна резервна система (ФРС) США розглядає нову тактику у разі відновлення покупок довгострокових казначейських цінних паперів США для надання підтримки повільному відновленню економіки.

Замість того, щоб оголошувати про масштабні покупки облігацій, які будуть завершені до певного терміну, як це було зроблено в 2009 році в цілях стимулювання фінансової системи США, ФРС розглядає можливість менш масштабної програми з невизначеними тимчасовими рамками, яку можна буде коректувати у міру відновлення економіки.