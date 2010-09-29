Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагає від посадовців виконати всі плани дерегуляції підприємницької діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Роботи зі скасування зайвих перевірок, дозволів, зменшення кількості нормативних актів, які сковують підприємницьку діяльність, здійснюються повільно. Тому я категорично вимагаю від міністрів, керівників відомств, місцевих адміністрацій виконати всі плани дерегуляторної роботи», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що міністр Кабінету міністрів України Анатолій ТОЛСТОУХОВ через два тижні повинен доповісти про хід виконання цих завдань.

М.АЗАРОВ також наголосив на необхідності проведення перевірок цільового використання коштів, зібрані з підприємств.