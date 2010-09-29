Експерт: вівторок відкотив долар на нові низькі рубежі

Вівторок був позначений зниженням долара на нові низькі рубежі. Вартість євро досягла рівня 1.3594, фунта – 1.5895. Валютна пара долар/франк знижувалася до 0.9737, а ціна USD в ієнах досягла рівня нижче за 84 ієни. Такі дані повідомили УНІАН в компанії FOREX CLUB в Україні.

Пожвавлення на ринках, як відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні, почалося під час активної торгівлі в Європі, де були опубліковані дані про ВВП Великобританії, що виправдали прогнози економістів, а також виступив чиновник з ЄЦБ, який назвав економічні дані з єврозони «хорошими новинами» і «точкою розвороту». Відповідно, євро відштовхнувся від фігури 1.34 і піднявся до 1.35, а фунт рушив від 1.58 у бік 1.59.

Другий поштовх до зростання конкуренти американської валюти одержали під час роботи американських торгових майданчиків, коли був опублікований індикатор споживчої упевненості в США, що виявився гіршим за очікування.

Британській валюті, проте, не вдалося підвищитися услід за євро; більш того – валюта пішла на мінімум доби 1.5718 після виступу одного з чиновників Банку Англії про необхідність продовжити ослаблення грошово-кредитної політики.

Завершилася ж торгова доба для основних валютних пар таким чином: євро і франк закінчили торгуватися недалеко від денного максимуму, фунт – в районі 1.5800, а пара долар/ієна, відштовхнувшись від мінімуму 83.67, знов підійшла до 84-ої фігури.

Прогноз на сьогодні, 29 вересня

Основними новинами, які привертатимуть увагу інвесторів в середу, стануть дані про Великобританію: по-перше, це практично єдині значущі новини, що підлягають публікації, а по-друге, учасники ринку пильно стежитимуть за будь-якими цифрами, що стосуються англійської економіки після виступу чиновника з Банку Англії у вівторок.

За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, актуальним діапазоном для фунта сьогодні буде – 1.5750-1.5900, для євро – 1.3500-1.3600. Якщо ніякого несподіваного негативу на ринку не з`явиться, конкуренти долара можуть продовжити своє зміцнення.