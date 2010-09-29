Готівковий курс долара в комбанках не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,93 грн./дол., продають – по 7,96 грн./дол. Курс купівлі/продажу долара в банках не змінився, порівняно з 28 вересня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 7,92-7,95 грн./дол., із продажу – в межах 7,96-7,98 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,9% відучора і сьогодні становить 10,68/10,85 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,50-10,78 грн./євро, з продажу – в межах 10,77-10,92 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 28 вересня, підвищився на 0,7% і сьогодні становить 0,2547/0,2628 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2585 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2590-0,2670 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,94 грн./дол., курс продажу – 7,97 грн./дол. Курс дещо підвищився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 7,93-7,95 грн./дол., із продажу – в межах 7,96-7,98 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,9% відучора і сьогодні становить 10,69 грн./євро, продажі – на 1%, до 10,85 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,50-10,79 грн./євро, з продажу – в межах 10,78-10,90 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці підвищився на 0,5%, порівняно з 28 вересня, і сьогодні становить 0,2544 грн./рубль, курс продажу – на 0,8%, до 0,2622 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2480-0,2585 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2590-0,2670 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,94/7,98 грн., євро – 10,50/10,80 грн., рубль – 0,2400/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,94/7,97 грн., євро – 10,53/10,90 грн., рубль – 0,2500/0,2600 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,935/7,97 грн., євро – 10,60/10,90 грн., рубль – 0,2560/0,2630 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 29 вересня, становить: гривні до долара США – 7,9135, до євро – 10,651571, до російського рубля – 0,2586.