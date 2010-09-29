Галузеві податкові пільги суперечать духу ринкової економіки – Пасхавер

Галузеві податкові пільги суперечать духу ринкової економіки, заявляє президент Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР.

Коментуючи УНІАН ініціативу віце-прем`єр-міністра України Бориса КОЛЕСНІКОВА щодо звільнення всіх українських готелів від сплати податків строком до 2021 року, О.ПАСХАВЕР заявив, що є переконаним противником надання пільг за галузевою ознакою.

«Я можу сказати, що є стандартна для ринкової економіки точка зору, якої я дотримуюся. Згідно з принципами ринкової економіки, будь-які галузеві пільги - це невірно. Зокрема в корені неринково й введення пільги для власників і будівельників готелів», - сказав О.ПАСХАВЕР.

На думку економіста, в ринковій економіці допустимі лише пільги для продуктів соціальної спрямованості. При цьому єдиний виняток становить підтримка виробників сільськогосподарської продукції, що не має відношення до нашого випадку.

«Пільги ж для виробників послуг, які пропонує ввести Б.КОЛЕСНІКОВ, це скоріше лобізм і корупція. Це стара, неліберальна політика», - зазначив президент Центру економічного розвитку.

Як повідомляв УНІАН, раніше Б.КОЛЕСНІКОВ заявляв, що для розвитку готельного бізнесу в Україні його представники отримають до 2021 року преференцію у вигляді нульової ставки податку на прибуток.

«Готельний бізнес отримає преференції – нульову ставку податку на прибуток на найближчі 10 років до 2021 року для всіх готелів, які є в Україні і які будуть побудовані в найближчі два роки», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ. При цьому він додав, що це питання практично вже вирішено. «Це вирішене питання, законопроект буде передано до парламенту наступного тижня, і немає сумнівів, що його буде проголосовано», - підкреслював віце-прем`єр-міністр у квітні ц.р.