S&P: До кінця року частка проблемних кредитів в українських банках складе 50%

За прогнозами міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor’s частка проблемних кредитів в портфелі українських банків до кінця 2010 року складе 50%.

Про це в коментарі УНІАН повідомила рейтинговий аналітик Standard & Poor’s Марія МАЛЮКОВА.

«Ми оцінюємо рівень проблемних кредитів в українській банківській системі на рівні 50% кредитного портфеля на кінець 2010 року», – сказала вона.

При цьому М.Малюкова відзначила, що визначення рейтинговим агентством проблемних кредитів досить широке і включає, крім прострочених, реструктуризовані кредити, а також кредити компаніям, пов`язаним з проблемними компаніями.

У той же час М.Малюкова підкреслила, що за останні півроку ситуація з проблемною заборгованістю українських банків критично не змінилася. За її словами, темпи зростання прострочених кредитів поступово знижуються, разом з тим, велика частина прострочених кредитів переходить в розряд реструктуризованих.

«У цілому намічається тенденція стабілізації зростання проблемних кредитів на тлі поліпшення макроекономічної ситуації в Україні. Пік поганих боргів, на нашу думку, вже пройдений», – відзначила аналітик.

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, сума проблемних кредитів в українській банківській системі в серпні ц.р. збільшилася на 1,827 млрд. грн. – до 85,23 млрд. грн., при цьому їх частка в загальному обсязі кредитів минулого місяця зросла на 0,1% – до 11,7%.