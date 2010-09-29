Мінфін розмістив ОВДП майже на 63 млн. грн.

За результатами вчорашнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до бюджету України залучено 62 млн. 865,500 тис. грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

На аукціоні було продано папери з терміном погашення: 16 березня 2011 року на суму 38,726 млн. грн. з рівнем доходності 7,15% річних, 31 серпня 2011 року – на суму 23,087 млн. грн. з доходності 9% річних, 27 березня 2013 року – на суму 1,053 млн. грн. з доходністю 12% річних.

Як повідомляв УНІАН, за результатами розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до державного бюджету України в серпні надійшло 4 млрд. 313,83 млн. грн. (з початку року – 32 млрд. 562,97 млн. грн.).

Загалом з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням ОВДП, випущених з метою рекапіталізації і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість) на загальну суму 55 млрд. 395,66 млн. грн. У серпні було здійснено випуск ОВДП для погашення простроченої заборгованості з ПДВ на суму 16 млрд. 442,67 млн. грн., випуск ОВДП з метою рекапіталізації не здійснювався.