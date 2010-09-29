S&P: Кредитування в Україні досягне докризового рівня не раніше 2011 року

За прогнозами міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor’s, повернення кредитування в Україні до докризового рівня можливе не раніше, ніж у 2011 році.

Про це в коментарі УНІАН повідомила рейтинговий аналітик Standard & Poor’s Марія МАЛЮКОВА.

За її словами, на сьогоднішній момент, у зв`язку з активним зростанням клієнтських вкладів і зниженням кредитування, спостерігається підвищена частка ліквідних коштів у портфелях українських банків, які вони тримають на рахунках у Національному банку, іноземних банках, а також вкладеннях у державні цінні папери.

«Існуючі підвищені ризики кредитування і брак хороших позичальників є головною причиною стримування кредитної активності банків», - вважає М.МАЛЮКОВА.

При цьому вона зазначила, що поступово намічається тенденція відновлення кредитування корпоративних клієнтів на тлі стабілізації макроекономічної ситуації, тоді як роздрібний бізнес як і раніше заморожений.

«Ми оцінюємо процес повернення кредитування до докризового рівня як дуже тривалий і важкий, з деякими позитивними тенденціями відновлення не раніше, ніж у 2011 році», - сказала аналітик.

Як повідомляв УНІАН, кредити, надані резидентам депозитними корпораціями (банками), на кінець серпня 2010 р. становили 717 млрд. грн., а темп їх приросту становив -1,5% у річному обчисленні порівняно з -0.8% на кінець липня.