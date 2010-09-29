ВР завтра проведе громадські слухання щодо проекту Податкового кодексу

Завтра, 30 вересня, у Верховній Раді України відбудуться громадські слухання щодо проекту Податкового кодексу України, внесеного Кабінетом міністрів України 21 вересня 2010 року.

Як повідомили УНІАН у Комітеті Верховної Ради з питань податкової та митної політики, у заході візьмуть участь: голова комітету Віталій ХОМУТИННІК, перший заступник міністра фінансів України Вадим КОПИЛОВ, заступник голови Державної податкової адміністрації України Сергій ЛЕКАРЬ та інші посадові особи центральних органів виконавчої влади.

Організатори комітетських слухань: Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики спільно та Міністерство фінансів України.

До участі у заході запрошені народні депутати України, представники органів місцевого самоврядування, профільних асоціацій, центральних органів виконавчої влади, громадськості та представники засобів масової інформації.

Місце проведення: Верховна Рада України, вул. Грушевського, 5, конференц-зал, вхід через 9-й під’їзд.

Початок комітетських слухань о 15.00.

За умов відсутності картки акредитації – необхідно додаткова акредитація 29 вересня до 14.00. за тел.: 067 507 55 51 (Ірина БІЦЮРА).