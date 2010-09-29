Fitch зауважує ознаки стабілізації якості кредитних портфелів українських банків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зауважує ознаки стабілізації якості кредитних портфелів українських банків.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомила директор банківської аналітичної групи Fitch Ratings Ольга ІГНАТЬЄВА.

За її словами, на сьогодні можна стверджувати, що пік динаміки кредитного портфеля, який погіршується, українські банки вже пройшли.

О. ІГНАТЬЄВА зазначила, що це поліпшення ситуації стало можливим на тлі деякої стабілізації макроекономічної ситуації в країні і зменшення фінансової волатильності, а також завдяки відсутності різких коливань обмінного курсу.

У той же час, за словами експерта, на думку Fitch, рівень проблемної заборгованості залишається дуже високим: на кінець першого півріччя поточного року Fitch оцінює середній рівень проблемних кредитів, включаючи реструктуризовані кредити у 50% від загального об'єму.

"Це є серйозною проблемою банківського сектора України; це один з чинників, який стримує стабільне функціонування банківської системи в цілому, обмежує її участь у фінансуванні економіки. Для вирішення цієї проблеми і відновлення активності банки потребують значного додаткового капіталу, який дозволить їм компенсувати втрати по кредитах і створити платформу для відновлення кредитування", - сказала О. ІГНАТЬЄВА.

Також вона повідомила, що подальша динаміка якості активів залежатиме від стійкості тенденцій економічної і фінансової стабілізації, а також від ефективності роботи банків з проблемною заборгованістю, що зумовить її рівень в кредитних портфелях банків в найближчому майбутньому, а також вплине на потенційний розмір збитків.

Що стосується ситуації з ліквідністю в банківському секторі України, то, як зазначила О. ІГНАТЬЄВА, цей показник помітно покращав до кінця першого півріччя 2010 року у зв'язку з припливом грошових коштів населення і юридичних осіб, що поновився, а також з урахуванням обмеженої активності банків у сфері кредитування. "Окрім рішення проблем з якістю активів, як було зазначено раніше, стримуючим чинником в кредитуванні є відсутність середньо- і довгострокових джерел фондування, оскільки кошти клієнтів, як правило, є короткостроковим і нестійким фінансовим ресурсом, а доступ до ринків капіталу доки залишається обмеженим", - підкреслила О. ІГНАТЬЄВА.