Євро знову значно подорожчав

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9315/7,9440 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,9380/7,9425 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9375/7,9445 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2610/0,2615 грн./рубль, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2610/0,2613 грн./рубль. До закриття ціни підвищилися до 0,2611/0,2614 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав і склав 30,3850 рублів за долар (- 0,2120).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3570/1,3635 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8030/10,8245 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,7805/10,7885 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися до 10,7980/10,8100 грн./євро.