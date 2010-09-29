За перше півріччя 2010 року Україна скоротила негативне значення чистої інвестиційної позиції на 6,3%, яке на 1 липня 2010 року склало 37,686 млрд. дол.

Про це повідомляє сайт Національного банку України.

Активи збільшилися на 5% - до 117,720 млрд. дол., у тому числі прямі інвестиції за кордон виросли з 7,262 млрд. дол. до 7,830 млрд. дол.

Пасиви України збільшилися на 2% - до 155,406 млрд. дол., у тому числі прямі інвестиції в Україну виросли з 52,021 млрд. дол. до 53,597 млрд. дол., портфельні інвестиції - з 15,494 млрд. дол. до 15,824 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Міжнародна інвестиційна позиція - це статистичний звіт, який відображує накопичені запаси зовнішніх фінансових активів і пасивів країни. Йдеться про усі фінансові вимоги і зобов'язання резидентів країни до нерезидентів.

Інвестиційна позиція країни на кінець певного періоду відображує сукупність фінансових операцій, вартісних змін (переоцінку) і інших коригуючих процедур, які відбувалися упродовж цього періоду, а саме: зміна цін, валютного курсу, а також інші корекції. Розрахунок підсумкового сальдо дає чисту міжнародну інвестиційну позицію країни.