Томенко закликає уряд припинити “витік” українських коштів через Кіпр

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО скерував звернення до прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА, у якому акцентував увагу на необхідності вирішення проблеми нелегального витоку українських капіталів через Республіку Кіпр.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

Віце-спікер нагадав, що згідно з положеннями діючої на цей момент Угоди між урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування прибутків і майна, від оподаткування звільняються будь-які прибутки, які перераховуються з однієї країни в іншу, за винятком деяких випадків оподаткування фізичних осіб і прибутків постійних представництв. "Не секрет, що це створює для великого бізнесу сприятливі можливості цілком легально, без якого-небудь оподаткування, виводити за кордон значні суми коштів, а також реалізувати різні схеми мінімізації податкових зобов'язань", - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він нагадав, що вже тричі уряди (Юрія ЄХАНУРОВА у 2006 р. і Юлії ТИМОШЕНКО двічі у 2008 р.) вносили до Верховної Ради України законопроект про денонсацію вищезгаданої Угоди, проте ці ініціативи не були підтримані фракціями Партії регіонів, КПУ і Блоку Литвина і не набрали необхідної кількості голосів.

"Уже не вперше уряд України декларує необхідність реалізації гасла "багаті повинні поділитися з бідними". Це, зокрема, повинно передбачати повноцінне стягування визначених Законом податків не лише з малого і середнього, а, передусім, з великого бізнесу. У той же час, діюча угода з урядом Республіки Кіпр фактично легалізує можливості ухилення від оподаткування і виводу за кордон коштів українських підприємств", - додав віце-спікер.

Заступник голови ВР М. ТОМЕНКО закликав прем'єр-міністра М. АЗАРОВА ініціювати швидке внесення до Верховної Ради України урядового законопроекту про денонсацію вказаної угоди. "Уряд повинен, нарешті, підтвердити, що він готовий виконувати передвиборні обіцянки і продемонструвати, що або податкова політика влади базуватиметься на збільшенні податків для малого і середнього бізнесу, або, нарешті, почнуть платити податки представники великого бізнесу" - підкреслив М. ТОМЕНКО.