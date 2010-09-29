Митники заявляють про необхідність внесення змін до Митного кодексу.

Про це сказано в переданому агентству УНІАН коментарі прес-служби Державної митної служби щодо заяв окремих публічних осіб про початок роботи над альтернативним проектом кодексу.

Одночасно в Держмитслужбі звернули увагу на те, що суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) вже адаптувалися до порядків митного контролю і оформлення переміщення товарів через кордон України. "У разі різкої комплексної і радикальної зміни цих правил, підприємцям доведеться у черговий раз ламати практику ведення бізнесу, враховуючи усі його економічні і фінансові аспекти і складові, що негативно позначиться на прогнозах і прибутковості бізнесу, і може мати негативний вплив на стабільність загальної економічної ситуації на рівні держави", - йдеться у коментарі.

У Держмитслужбі зазначають, що Митний кодекс вимагає поетапного удосконалення, спрямованого на усунення окремих недоліків, які, в основному, мають технічний характер, а також приведення кодексу у відповідність до законодавства Євросоюзу.

У Держмитслужбі також нагадали, що діючий Митний кодекс набув чинності з 1 січня 2004 року.