Держмитслужба зафіксувала ріст імпорту та експорту товарів

У січні-серпні 2010 року зафіксовано зростання імпорту товарів порівняно з аналогічним періодом минулого року: за показником ваги - на 35% (37 млн. тонн проти 27 млн. тонн), за вартістю - на 40% (31 млрд. дол. США проти 22 млрд. дол. США).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної митної служби України.

При цьому у січні-серпні поточного року зростання експорту, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, зафіксоване за показником ваги - на 13% (93 млн. тонн проти 82 млн. тонн), за показниками вартості - на 33% (32 млрд. дол. США проти 24 млрд. дол. США).

За 8 місяців сума митних платежів склала 53,9 млрд. грн., що на 2,8 млрд. грн., або на 5,5%, більше порівняно з відповідним періодом 2009 року (51,1 млрд. грн.). Без урахування надходжень від імпорту природного газу за 8 місяців поточного року перераховано до державного бюджету 51,3 млрд. грн., що на 38,7%, або на 14,3 млрд. грн., більше, ніж за аналогічний період минулого року (37 млрд. грн.).

За рахунок посилення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які ввозять в Україну, до держбюджету додатково перераховано 3,008 млрд. грн. митних платежів, що на 1,345 млрд. грн., або на 81% більше порівняно з даними за 8 місяців 2009 року.

Порівняно з січнем-серпнем 2009 року у поточному році середньозважений рівень митної вартості товарів, які ввозятя в Україну (без урахування газу), збільшився на 10,3%.

У січні-серпні 2010 року кількість українських суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності збільшилася на 9% порівняно з січнем-серпнем 2009 року.