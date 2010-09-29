Росія перерахувала Севастополю всього 17 млн. грн. з належних 38 млн. грн.

До бюджету Севастополя з бюджету Росії надійшла перша частина грошей - 17 млн. грн., передбачених на 2010 рік по лінії участі РФ в соціально-економічному розвитку місць базування Чорноморського флоту в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергій ЖИВОДУЄВ у сьогоднішньому "прямому ефірі" Севастопольської ТРК.

"Тільки зараз прийшли гроші. Уявляєте! Перший транш повинен був прийти в першому півріччі. Але тільки два дні тому прийшло 17 мільйонів. А ще 17 я не знаю, коли прийдуть, може, в грудні. Коли їх освоювати"?,- сказав С. ЖИВОДУЄВ.

Він зазначив, що минулого року влада Севастополя так і не встигла освоїти кошти, які прийшли з РФ в грудні 7 млн. грн..

У 2010 році до бюджету Севастополя відповідно до українсько-російських домовленостей з бюджету РФ (через Міністерство фінансів України) мають бути перераховані 38 млн. грн. У поточному році представники керівництва виконавчої влади Севастополя неодноразово заявляли про відсутність цих надходжень.

Крім того, кілька місяців тому Севастопольська МДА надала керівництву уряду України нові розрахунки, відповідно до яких сума коштів перераховуваних РФ на соціально-економічний розвиток міста, має бути збільшена приблизно у чотири рази.