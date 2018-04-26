Гривню переводять на «вільну конвертацію»

Українцям обіцяють відмінити обмеження для відкриття банківських рахунків за кордоном - скасувати обов`язкове ліцензування цієї операції Національним банком. Прем`єр-міністр Микола Азаров запевнив, що відповідний законопроект вже розроблений, і Верховна Рада його прийме.

Документ про так звану "конвертацію гривні", за словами віце-прем`єр-міністра Бориса Колесникова, передбачає, що фізичні особи зможуть відкривати рахунки в закордонних банках, повідомивши про це тільки податкову адміністрацію.

"Закон складається з двох складових. Рахунки можна відкривати в західних банках, просто надіславши повідомлення до податкової адміністрації - без всяких ліцензій. А друга частина закону фактично і приводить гривню до вільної конвертації", - пояснив Б.Колесников.

Якщо обіцяне відбудеться, то можна сміливо говорити, що ситуація з валютним контролем в Україні радикально переламана…

Всезаборонний декрет

Заборона на відкриття рахунків у закордонних банках була введена у 1993 році Декретом Кабінету міністрів "Про систему валютного регулювання і валютний контроль" (тоді КМУ, очолюваний Леонідом Кучмою, був наділений правом видавати прирівняні до законів декрети і призначати керівників регіонів, згідно з ухваленим ВР Законом № 2796 - XII від 18.11.1992. Після закінчення його дії Л. Кучма наполягав на його продовженні, але отримав відмову Верховної Ради. А у вересні 1993 р. прохання прем`єра про відставку задовольнив Президент Леонід Кравчук і парламент країни - ред.). І хоча відтоді пройшло сімнадцять років, введені за часів гіперінфляції, коли не існувала національна валюта, а економіка України була суцільним хаосом, "декретні" правила продовжують діяти. З їх допомогою у важкий період становлення намагалися хоч би частково узяти під контроль рух валюти, тому, як у нас прийнято, заборонили усе, що тільки можна...

Згідно з декретом, валютні "рухи" тіла фізичних або юридичних осіб, які не пов`язані з експортно-імпортними товарними операціями, вимагали особливого ліцензування. Процедура отримання дозволу була украй складна і заплутана. "Пільги" мали тільки ті, хто перераховував за кордон незначні суми на лікування або навчання. Але це зовсім не означає, що українці не мали рахунків у зарубіжних банках - завжди знайдеться лазівка, щоб обійти будь-яку заборону, особливо таку безглузду, як у нашому випадку. Як результат - на Кіпрі і окремих островах в Атлантичному океані дуже добре ставляться до наших земляків і з розумінням відкривають рахунки, не ставлячи при цьому питання, звідки гроші?

Час збирати камені

Необхідність радикально змінити чинне "валютне" законодавство назріла давно, про що говорять спроби лібералізувати процес відкриття українцями рахунків у закордонних банках. Ще у 2007 році парламент прийняв у першому читанні законопроект "Про валютне регулювання і валютний контроль в Україні" (від 23.11.2007 №925, автори - депутати Борис Колесников, Ігор Прасолов, Віталій Хомутинник та Юрій Воропаєв - ред.).

Документом передбачено, що НБУ може вводити обов`язкове ліцензування валютних потоків фізичних осіб за кордон тільки на період не більше 6 місяців і то за наявності істотних проблем на українському валютному ринку. Якщо ж ринку нічого не загрожує і платіжний баланс в цілому відповідає вимогам, то переведення готівки і відкриття рахунків в зарубіжних банках буде у "вільному плаванні". При цьому українці можуть без особливих проблем використовувати діючі платіжні системи. Крім того, фізичні особи дістають можливість інвестувати в зарубіжні цінні папери або розміщувати кошти на депозитних рахунках зарубіжних банків. Для того, щоб НБУ міг відстежувати потоки валюти, пропонують зобов`язати фізичних осіб-інвесторів у закордонну економіку відкривати спеціальні рахунки. Це відповідає світовій практиці. Такого роду рахунки, якщо вони не мають обмежень по руху, дозволяють у потрібний момент реагувати на зміни динаміки на валютному ринку. Про відкриття рахунків за кордоном, що абсолютно логічно, необхідно повідомляти податкову службу. Це дозволить ДПАУ контролювати своєчасність сплати податків і запобігати різного роду зловживанням.

Є в законопроекті і заборонна стаття - українцям не можна відкривати рахунки у тих країнах, які не співпрацюють з FATF (Міжнародна організація з боротьби з фінансовими зловживаннями). При цьому банки зобов`яжуть припиняти валютні платежі, якщо кошти скеровують у подібні країни, для перевірки законності операцій. Цей пункт застосовують у більшості держав.

Як на практиці виглядатиме відкриття рахунку в закордонному банку, покаже час. Головне те, що обмеження скасують і, схоже, момент підібрано правильно.

У банківському секторі, з урахуванням уроків кризи, сформувалася думка, що валютне кредитування фізичних осіб необхідно заборонити, щоб надалі не мати ризикових проблем. Між тим, останні дані про платіжний баланс України свідчать, що об`єми готівкової інвалюти ростуть, банки, хоч і з побоюванням, але накопичують валютні депозити. Якщо ситуація нарощуватиме оберти, а валютне кредитування не відродиться повною мірою, то фінустановам доведеться сушити голову, куди дівати закордонні гроші. Аналогічна проблема стосуватиметься і населення. У цій ситуації можливість інвестувати кошти за кордон зніме напругу...

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (для УНІАН)